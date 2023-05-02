Молодой человек ответил, что поддерживает Украину на вопрос по поводу контрнаступления наших войск.

Парня в Ялте заставили публично извиниться перед гражданами РФ и лидером страны Владимиром Путиным за поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Речь идет о бесстрашном заявлении, которое украинец сделал в компании своего друга на одной из улиц временно оккупированного города. Соответствующий ролик стал распространяться в телеграм-каналах.

На встречный вопрос о том, боятся ли молодые люди контрнаступления ВСУ, он ответил "Мы за Украину!". Позже украинец внезапно "пожалел" о своих словах.

Видео дня

"Понял свою глупость, в первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед страной - перед Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации", - заявил подросток в своем обращении.

В ГУР показали "тизер" освобождения Ялты

Напомним, что украинская разведка 2 апреля показала "тизер-анонс", знаменующий освобождение временно оккупированного острова Крым и его главного курортного центра Ялты от оккупантов.

В частности, там показали вооруженного солдата ВСУ, который выныривает с вод акватории с подписью: "Крым. Ялта. 2023".

Вас также могут заинтересовать новости: