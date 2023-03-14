30-летняя женщина тщательно изучила соцсети 8-летней девочки и нашла компромат.

В Москве женщина написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери, обвинив ее в русофобии. Поводом стала ссора между детьми, сообщает телеграм-канал Baza.

Как стало известно журналистам, две первоклассницы не сошлись характерами и ссорились в школе. Одна из них якобы запрещает второй общаться с другими детьми, обзывает и "всячески гнобит". После того, как попытки найти мирное решение провалились, мать пострадавшей девочки решила найти альтернативный способ прекратить детские ссоры.

Женщина изучила все соцсети, которые ведет обидчица ее дочери, и нашла "компромат". Поводом написать заявление в полицию стал видеоролик школьницы в соцсети "Лайки". В нем 8-летняя девочка смяла руками лист бумаги с нарисованным флагом России и показала другой лист с нарисованным флагом Украины.

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Такие действия ребенка 30 летняя москвичка сочла проявлением "русофобской позиции". Сейчас в ситуации разбирается российская полиция.

Репрессии в России – последние новости

На фоне полномасштабного вторжения в Украину российские власти значительно усилили репрессии против любого инакомыслия. Иногда доходит до нелепого. Например, россиянину грозит тюрьма за анекдот об отступлении оккупантов из Херсона.

Недавно в России под запрет попала кулинарная страница украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Под рецептом чечевицы он разместил антивоенное послание к россиянам.

А в Хабаровске местную жительницу обвинили в государственной измене за донат для ВСУ. Теперь женщине грозит длительный тюремный срок.

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