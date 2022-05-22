На девушку уже составили протокол за "дискредитацию" ВС РФ.

В одной из школ Республики Дагестан (входит в состав Российской Федерации) во время последнего звонка выпускница потребовала свободы для Украины и назвала российского президента Владимира Путина "чертом". Вскоре после этого ее саму и ее мать заставили извиниться за такой поступок.

На девушку уже составили протокол за "дискредитацию" ВС РФ. Об этом сообщают региональные телеграм-каналы.

На её родителей также составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В роликах девушка говорит, что "просто хотела привлечь внимание к себе" и выражает сожаление. Мама Зухры говорит на камеру, что поддерживает действия властей и Владимира Путина, поддерживает "спецоперацию" в Украине, а также называет себя патриотом. Обе выглядят запуганными и говорят заученными фразами.

Напомним, в российском Томске школьников проверяют на патриотизм.

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