Ребенка допрашивали без матери, а позже полиция пришла к семье домой с обысками.

Российские силовики в Москве приехали к 10-летней девочке после жалобы директора школы. Школьница использовала в чате с одноклассниками аватарку с желто-синими цветами.

Об этом сообщает российский правозащитный проект "ОВД-Инфо".

По словам матери школьницы, в конце сентября ее вызвали в "Школу в Некрасовке", потому что девочка пропускает патриотические уроки под названием "Разговоры о важном", но спрашивали женщину об аватарке дочери. Кроме того, один из родителейя якобы пожаловался, что девочка опубликовала в чате опрос про мир и войну.

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29 сентября директор школы обратилась в полицию по району Некрасовка. Она указала на успеваемость школьницы и попросила "обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции", а также "повлиять на воспитательную позицию" матери.

5 октября около 10:00 полиция приехала за пятиклассницей в школу. В отсутствии матери полицейский и инспектор по делам несовершеннолетних допрашивал девочку, задавая вопросы о том, работает ли ее мать, чем занимается, как они проводят свободное время. Ребенка довели до слез и отвели в отдел МВД отдельно от матери.

Уже в отделении полиции силовики вместе с органами опеки три часа допрашивали мать с дочерью о том, почему школьница выбрала аватарку с таким сочетанием цветов. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом изучали сообщения в телефоне женщины.

Позже силовики пришли домой к школьнице, где просмотрели все переписки и историю поиска в телефоне и ноутбуке, а также "рылись в постельном белье". После этого инспектор по делам несовершеннолетних сообщила, что семью намерены поставить на профилактический учет.

Пропаганда в школах России - что известно

Ученикам одной из школ в Кургане на Урале запретили дневники с любыми изображениями, кроме государственной символики.

Кроме того, Министерство просвещения РФ обязало школы проводить так называемые патриотические уроки, которые назвали "Разговоры о важном".

В рамках одного из таких уроков в краснодарской школе детям устроили "интересную встречу" с наемником ЧВК "Вагнер".

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