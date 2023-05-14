Для продолжения войны против Украины российское руководство готово пожертвовать остатками рыночной экономики.

Российское государство должно национализировать стратегические сектора экономики, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме, пишет Reuters.

Издание отмечает, что ранее российские власти уже фактически отобрали или купили по бросовой цене активы ряда западных фирм, которые решили уйти из России после ее вторжения в Украину. Но Бастрыкин предлагает пойти гораздо дальше.

"Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики", – заявил он.

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Журналисты отмечают, что столь прямой "набег" на экономические принципы свободного рынка является достаточно необычным для российских властей.

На этом же форуме Бастрыкин выступил с предложением распространить институт уголовной ответственности на юридические лица. Так он хочет побороть корпоративную коррупцию.

По его словам, содержание заключенных в тюрьмах обходится очень дорого, а в случае с коррупционерами они часто отделываются условными сроками и фактически не несут никакого наказания. Поэтому Бастрыкин хочет штрафовать корпорации на огромные суммы вместо того, чтобы сажать в тюрьмы самих коррупционеров.

"Когда бизнесмен корпорации заплатит миллиардные суммы [штрафа] без ареста, но по решению суда и в рамках уголовного процесса (...), тогда корпорация поймет: невыгодно воровать, выгодно честно работать. Не надо их в тюрьму, вот заплатил за удовольствие и поезжай куда-нибудь в Италию, Испанию, к морю и все будет отлично", – считает глава Следкома.

Национализация бизнеса в России – что известно

Ранее российские власти законодательно ввели так называемый "налог на выезд" для иностранных компаний. Таким образом, Москва надеется принудить часть компаний остаться в РФ из-за возросших издержек на уход, а также получить дополнительные деньги на войну с тех, кого даже такой грабеж не остановит.

Кроме того, в рамках так называемой "промышленной мобилизации" в России законодательно запретили бизнесу отказываться от предложенных им военных заказов, даже если компанию не устраивает оплата или условия контракта. У тех, кто не справляется с выполнением таких заказов недавно начали отбирать бизнес.

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