В России хотят ввести "специальные меры в сфере экономики", которые позволят привлекать частные компании к работе "за пределами установленного рабочего времени" принудительно.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство страны-агрессора заявило о намерении мобилизовать весь бизнес в интересах военных.

Камбин страны-агрессоора внес в нелегитимную Госдуму законопроект, который дает власти РФ право в период ведения войны за рубежом навязывать российским коммерческим структурам "гособоронзаказы".

Согласно законопроекту, заказчики – Минобороны, спецслужбы, другие госучреждения – получат право изменять условия выполнения госзаказа, увеличить его объем или изменить стоимость работ.

В пояснительной записке и самом документе сказано, что в России возникла "краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами", и что необходимо "организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа".

Кабмин РФ планирует вводить "специальные меры в сфере экономики", которые позволят привлекать частные компании к работе "за пределами установленного рабочего времени" принудительно (они лишаются права отказаться от выполнения таких заказов).

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

В случае, если проспекты эмиссии не предусматривают рублевые выплаты, а валютные не поступят на счета кредиторов до конца льготного периода сроком в месяц, это будет означать дефолт России.

Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по внутреннему долгу в размере $40 млрд.

В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи в 1918 году.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

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