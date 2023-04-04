Сделки по продаже иностранных активов теперь требуют отчислений в госбюджет РФ, чтобы повысить его доходы в условиях дефицита в 2% ВВП.

Кремль предоставляет иностранным компаниям возможность выйти из России за определенную плату, чтобы помочь поддержать государственный бюджет в условиях резкого увеличения расходов военного времени.

Иностранный бизнес, желающий продать свои российские активы в России, теперь сталкивается с обязательным взносом в бюджет, даже если продаст их за символическую сумму или даже за ноль. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно пересмотренным правилам, введенным в марте, для получения одобрения властями РФ любых сделок, необходимо внести взнос в бюджет в размере не менее 10% от дисконтированной рыночной стоимости активов. Эта сумма возрастает до 10% от полной рыночной стоимости, если продавец дисконтирует стоимость актива на 90% или более.

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Как отмечает Bloomberg, таким образом правительство РФ смещает акцент на затыкание дыр в госбюджете на фоне падения доходов от продажи энергоносителей.

По словам источников Bloomberg, на практике местные покупатели активов покрывают расходы на бюджетное выплаты в рамках любой сделки с иностранными компаниями. Эта мера является чувствительной для международных компаний, стремящихся избежать каких-либо подозрений в том, что они могут вносить свой вклад в военную казну РФ, и которые хотят покинуть страну-агрессора в ответ на вторжение в Украину.

США предупредили американские компании, участвующие в договорах купли-продажи, которые "предполагают уплату такого "налога на выезд"", что им необходимо получить специальную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов для соблюдения положений о санкциях против России.

"Nokian Tyres не выплачивала и не будет выплачивать какие-либо компенсации российскому государству в связи с выездом из России. Ответственность за любые возможные налоги лежит на покупателе", - заявил представитель компании, покинувшей российский рынок.

По прогнозам, в этом году государственный бюджет России столкнется с дефицитом в размере 2% от ВВП. Если объем продажи активов иностранными компаниями приблизится к прошлогоднему показателю в $15-20 млрд, то в 2023 году, по новым правилам, государство-террорист Россия сможет собрать дополнительно $1,4-1,9 млрд, считают в Bloomberg Economics.

Выход иностранных компаний из РФ

Как сообщал УНИАН, год назад разыскивыемый за военные преступления Владимир Путин запретил иностранным компаниям продавать свои активы в России без разрешения специальной правительственной комиссии. Этот шаг руководством страны-агрессора был предпринят в ответ на международные санкции из-за развязанной войны против Украины. Россия стремилась воспрепятствовать бегству иностранного бизнеса из страны.

Согласно правилам, введенным в РФ в декабре, иностранные компании обязаны продавать свои активы со скидкой не менее 50% от рыночной стоимости.

Всего за прошлый год было заключено 109 таких сделок - с российского рынка ушли компании из таких стран, как США, Финляндия, Чехия, Франция, Германия, Кипр и Швеция, свидетельствуют данные российского агентства AK&M. Пока что в этом году сделки включали продажу норвежской Wenaas Hotel Russia группе "Система" за 200 млн евро, продажу 11 заводов Henkel и российских предприятий Nokian Tyres.

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