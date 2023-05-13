Условия, сроки и стоимость заказов определяет государство, а бизнес даже не имеет права отказаться от такого "заказа".

В России начали отбирать у собственников предприятия, которые не справляются со спущенными им военными заказами. Пока речь идет о временной передаче управления предприятиями в руки государства, пишет "РБК".

По информации издания, первой известной жертвой "временной национализации" стало предприятие НПО "Ангстрем", которое специализируется на производстве специальных средств радиосвязи и электроники. Фактическим его владельцем является олигарх, бывший топ-чиновник Леонид Рейман.

"Управлением займется дочерний холдинг "Ростеха" со специализацией в сфере радиоэлектроники. Это вынужденная мера, которая носит временный характер. "Ростеху" поставлена задача — помочь коллегам грамотно выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа", – заявил источник РБК.

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Причиной срыва оборонного заказа заводом "Ангстрем" назван дефицит комплектующих.

Отмечается, что еще в марте Владимир Путин издал указ, позволяющий временно отбирать у собственников бизнеса права на управление предприятиями, которые срывают сроки по государственному оборонному заказу. Однако в этом же указе прямо обозначено условие для применения такой меры — в России должно быть объявлено военное положение. Сейчас оно есть только на подконтрольных РФ украинских территориях.

Промышленная мобилизация в России

После провала блицкрига весной прошлого года Кремль осознал, что война перешла в затяжную фазу и начал так называемую "промышленную мобилизацию". Фактически она стартовала летом.

Тогда был принят специальный закон, который позволял Минобороны, спецслужбам и другим госучреждениям, формирующим гособоронзаказ, в одностороннем порядке изменять условия контрактов с подрядчиками. Также бизнесу запретили отказываться от предложенных контрактов, даже если их не устраивают обозначенные в контракте условия и стоимость заказа.

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