Извращенная идеология превращает Россию в странного оборотня с неясными ценностями.

Россия постепенно превращается в сталинский СССР из-за настойчивого стремления Владимира Путина выстроить прямую параллель между вторжением РФ в Украину советско-немецкой войной в рамках ВМВ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют, что путинская идеология "Великой Отечественной специальной военной операции" не только открыла поле для активности явных сталинистов, но и приводит к дрейфу всей государственной системы в сторону сталинских практик управления страной.

В этом контексте упоминается заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который накануне предложил провести национализацию "основных секторов" экономики, чтобы облегчить экономический аспект ведения войны.

Видео дня

"Путин занимается построением ложных исторических параллелей между войной в Украине и Великой Отечественной войной Советского Союза. Подражание этим условиям на самых высоких уровнях российского правительства, вероятно, продолжит иметь внутренние последствия, поскольку война продолжается и открывает двери для большей нормализации советской и сталинской практики во всех ветвях власти", – считают американские аналитики.

Проблемы в российской экономике

В России начали отбирать предприятия у владельцев, которые не справляются с военными заказами. Пока речь идет о временной передаче управления предприятиями в руки государства. Первой известной жертвой "временной национализации" стало предприятие НПО "Ангстрем", которое выпускает специальные средства радиосвязи.

Из-за падения доходов и роста военных расходов в госбюджете РФ образовалась дыра в 3,4 трлн рублей, или $44 млрд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с бюджетом "абсолютно контролируемая".

Вас также могут заинтересовать новости: