У Путина прокомментировали фейк от Минобороны РФ со скриншотами из игры

"Ничего страшного" не увидели в ошибке Минобороны РФ, которое опубликовало в качестве доказательства сотрудничества США с ИГИЛ скриншот из игры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Во-первых, ошибки случаются. Скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются. Что и было сделано Минобороны. Я бы не стал преувеличивать значимость этой ошибки", — сказал он, передает "Дождь".

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в своем Twitter "неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ" — серию черно-белых фото. Снимки, заявило Минобороны РФ, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.

На одно из опубликованных российским Минобороны фото обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) — это скриншот мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".