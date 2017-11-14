В Минобороны РФ уже нашли виновного в "конфузе" со скриншотом из игры

Минобороны России начало проверку в отношении сотрудника, который по ошибке прикрепил фотоматериалы к заявлению военного ведомства о действиях коалиции США в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

Читайте такжеРеакция соцсетей на очередной фейк Минообороны РФ с использованием игровых скриншотов в качестве доказательств

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГ в районе аль-Букемаля», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в соцсетях и на сайте Минобороны к публикациям по Сирии был прикреплен скриншот из мобильной игры.