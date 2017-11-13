В России очевидцы выложили видео с пожара на YouTube раньше, чем позвонили спасателям

Видео и фото с места крупного пожара в российском городе Анадырь, в котором пострадали семь человек, в том числе дети, попали в интернет раньше, чем информация от очевидцев поступила в пожарную часть. Об этом сообщает ГУ МЧС по Чукотскому АО.

В одном из домов загорелась квартира. В результате пожара пострадали семь человек, среди которых четверо детей.

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"Несмотря на оперативное реагирование сил и средств служб города, подобных последствий данной трагедии можно было бы избежать при своевременном сообщении о пожаре очевидцами. Озабоченность вызывает тот факт, что первые сообщения с фото- и видеофиксацией распространялись в социальных сетях раньше, чем информация поступила на пункт связи пожарной части", - отмечают спасатели.

В подарной службе подчеркнули, что в подобных ситуациях люди зачастую считают приоритетным сделать фото- или видеосъемку события и поделиться этим со своими друзьями и знакомыми, "нежели своевременно сообщить в экстренную службу".

Как сообщал УНИАН, в России по городу проехал горящий пассажирский автобус.