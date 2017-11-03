Внутри салона полыхает пламя: в России по городу проехал горящий пассажирский автобус (видео)

В Орле сняли на видео проехавший по улицам города автобус, охваченный огнем. Ролик был размещен на YouTube.

Видео снял водитель стоящего на светофоре автомобиля. На записи видно, как автобус медленно едет по улице, при этом внутри салона полыхает пламя, передает РИА Новости.

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Шофер, кажется, не замечает, что внутри транспортного средства произошел пожар. Он остается на месте, несмотря на то, что очаг возгорания находится вплотную к нему.

Комментаторы отметили мужество водителя, который, по всей видимости, уводил транспортное средство в менее людное место.

Как сообщал УНИАН, в Екатеринбурге в асфальт закатали колесо припаркованной машины.