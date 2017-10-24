Россия завралась: Шойгу опозорился, говоря о площади освобожденной территории Сирии
Шойгу представил очередной доклад о небывалых "успехах" России в Сирии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу опозорился, заявив, что за два года в результате действий российских ВКС "освобождено 503 тыс. 223 кв. км территории Сирии".
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"Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 тыс. 223 квадратных километра", - передает ТАСС слова главы российского оборонного ведомства.
Стоит отметить, что вся площадь Сирии составляет 185 тыс. кв. км, поэтому сегодняшнее заявление - явный ляп Шойгу, который с 2009 года является президентом Русского географического общества.
Ранее президент России Владимир Путин опозорился, выдав работу американских Apache за российские Ми-28Н.