Россия завралась: Шойгу опозорился, говоря о площади освобожденной территории Сирии

16:43, 24 октября 2017
Русский міръ
3181 0
обновлено

Шойгу представил очередной доклад о небывалых "успехах" России в Сирии.

Шойгу назвал точную цифру освобожденной территории Сирии, но это оказалось ложью / Фото Министерства обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу опозорился, заявив, что за два года в результате действий российских ВКС "освобождено 503 тыс. 223 кв. км территории Сирии". 

Читайте такжеНа репетиции парада ВМФ "орлы" Путина не увидели в нем главнокомандующего (видео)

"Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 тыс. 223 квадратных километра", - передает ТАСС слова главы российского оборонного ведомства.

Стоит отметить, что вся площадь Сирии составляет 185 тыс. кв. км, поэтому сегодняшнее заявление - явный ляп Шойгу, который с 2009 года является президентом Русского географического общества.

Ранее президент России Владимир Путин опозорился, выдав работу американских Apache за российские Ми-28Н.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ВКС России в Сирии#Шойгу об успехах РФ в Сирии