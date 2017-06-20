Наша авиация: Путин опозорился, выдав работу американских Apache за российские Ми-28Н (видео)

Президент РФ Владимир Путин показал на смартфоне видео работы американского Apache, заявив, что это «работа нашей авиации». Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Макс Мищенко.

Он пишет, что российский президент демонстрирует автору фильма о себе, американскому режиссеру Оливеру Стоуну, видео с YouTube, на котором американский Apache пытается выдать за российские Ми-28Н.

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«Спутать видео с каким-то другим невозможно, очень знаменитые кадры, где за одиноких бармалеях летят Hellfire. Наш кормилец рассказывает целую историю там, о том, как "наши ребята в данный момент рискуют, и что это попытка зайти с территории Турции и что у них опасное оружие"», - написал Мищенко, добавив, что на самом деле эти Apache работают в Афганистане.

«Путин думает, что он смотрит работу "нашей авиации", глядя на видео с Apache, на которое наложен радио-обмен украинских (!) пилотов (Донецк 2014 года) и в сумме на ютубе это выдают за "Ми 28Н в Сирии", - написал Мищенко.