Нижнее белье Медведева стало достоянием общественности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с соратниками по партии посетил Краснодар. Возглавляемой Медведевым правящей "Единой России" предстоят сложные выборы в краевой парламент на Кубани - губернатор Вениамин Кондратьев не рискнул возглавить список партии, как другие региональные лидеры.

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Между тем, пользователи Рунета обратили внимание не только на политический аспект этого события. На одном из фото можно заметить нижнее белье Медведева - он оделся так, что верхняя часть трусов виднеется над ремнем и просвечивается сквозь белую рубашку.

На конфуз обратили внимание пользователи сайта Pikabu. Судя по фото, Медведев, ранее предлагавший переименовать кофе американо в "русиано", носит не произведенное в России нижнее белье, а отдает предпочтение престижному бренду Calvin Klein.

Как сообщал УНИАН, весной российское общество всколыхнул фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального "Он вам не Димон", в котором рассказывается о "тайной империи" премьера - в частности, о его дорогой недвижимости, яхтах и виноградниках.

Медведев сравнил фильм с "компотом", заявив, что это "чушь и какие-то бумажки". Тем не менее, став причиной массовых акций протеста против коррупции в высших эшелонах российской власти, фильм обрушил рейтинг Медведева. Его участие в кампании "Единой России" пришлось сократить. Накануне избирательной кампании в регионах большинство кандидатов в губернаторы посещает не Медведев, а президент Владимир Путин.