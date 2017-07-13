СМИ: фильм Навального заставил Медведева уйти в тень

Накануне избирательной кампании в регионах кандидатов в губернаторы посещает не лидер "Единой России", председатель правительства Дмитрий Медведев, а президент Владимир Путин, пишет газета "Ведомости". Издание предполагает, что виной всему - фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального "Он вам не Димон".

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Формально губернаторская кампания стартовала в июне, но ездить в выборные регионы Путин стал весной: с 18 апреля он побывал в четырех из 16 регионов, по данным сайта Кремля. Там, где намечены выборы, Путин встречался с действующими губернаторами, а где выборов нет - не встречался, анализирует издание.

В то же время Медведев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из тех, где пройдут парламентские, посетил только Северную Осетию. Премьера ждали в Ярославле 20 июня, на форуме ЕР, но он так и не приехал.

Год назад, перед выборами в Госдуму, Медведев объехал 36 регионов, встретился с 19 губернаторами, а Путин нанес 15 визитов, 12 из которых - без встреч с губернаторами.

Практически малая активность Медведева объясняется его низкими рейтингами: ему повредили весенние скандалы, связанные с расследованием Навального, говорит близкий к Кремлю собеседник "Ведомостей".

После показа фильма "Он вам не Димон" Медведев не может "поделиться рейтингом с врио губернаторов" и, даже напротив, стал для них токсичным, согласен другой человек, близкий к администрации.

Скандалы, связанные с расследованием Навального, - один из факторов, повлиявших на рейтинги премьера и сокращение его предвыборной активности. Но при этом у Путина впереди президентские выборы, его поездки - часть и его собственной избирательной кампании, отмечают "Ведомости".