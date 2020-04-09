Российский журналист сообщил о слежке после публикации расследования об элитной даче Медведева

Журналист связывает действия силовиков с профессиональной дятельностью.

Главный редактор российского издания "Проект" Роман Баданин заявил о слежке за собой. Ранее на этот ресурсе вышло расследование журналистов о даче экс-премьера РФ Дмитрия Медведева в Астраханской области.

Об этом сообщает "Медиазона".

С соответствующим заявлением Баданин обратился в МВД, прокуратуру и Следственный комитет РФ. В документе он указал, что 7 апреля, когда он ехал из подмосковного города Ногинска в Москву, он заметил за собой неизвестный автомобиль. Машина следовала за журналистом 100 километров.

"Водитель машины повторял те же маневры, что выполнял и я: заезжал на бензоколонку, сворачивал во дворы, парковался, стараясь не привлекать к себе внимание. Стекла в автомобиле были полностью тонированы, поэтому разглядеть, кто в ней находился, не представлялось возможным", - рассказал Баданин.

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Журналист считает, что в отношении его могут проводиться незаконные оперативно-розыскные мероприятия, за что предусмотрено наказание по статье 286 УК (превышение должностных полномочий). Журналист предполагает, что поводом для преследования могла стать его профессиональная деятельность.

При этом он не знает, какой именно материал "Проекта" мог вызвать такую реакцию. Осенью журналисты издания рассказывали об угрозах, слежке и попытке взлома их аккаунтов после начала работы над серией материалов о российских наемных военных в Африке и на Ближнем Востоке, которые могут быть связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

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Кроме того, продолжает журналист, сейчас "Проект" работает еще над одной "чувствительной темой", из-за которой у сотрудников есть основания беспокоиться о безопасности авторов. Детали этой темы Баданин раскрывать не стал.

Он отметил, что слежка за ним началась именно в Ногинске, где у журналиста есть недвижимость и куда он впервые за два с половиной месяца поехал забрать важные документы.

Ранее журналисты обнаружили, что имение на 27 га в Астраханской области на двух островах принадлежит бывшему премьеру России и другу Путина Дмитрию Медведеву. На даче есть бассейн на 50 м, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня "семи народов мира" с полным набором техники, кинотеатр 5d и 8 домов для гостей.