Бывший премьер РФ Медведев построил дачу на островах под свой рост – СМИ
Журналисты обнаружили, что имение на 27 га в Астраханской области на двух островах принадлежит бывшему премьеру России и другу Путина Дмитрию Медведеву.
Об этом говорится в расследовании Проекта.
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Дачу обнаружили еще в 2012 году, но тогда СМИ предполагали, что там будет отдыхать президент России Владимир Путин.
До того, как имение отдали для Медведева, это была туристическая база «Лотос», но с 2010 года ее застройкой активно занимались фирмы-прокладки астраханского депутата.
По словам журналистов, куратором строительства был бывший одноклассник Дмитрия Медведева – президент федерации гребли России Евгений Архипов.
На даче есть бассейн на 50 м, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня «семи народов мира» с полным набором техники, кинотеатр 5d и 8 домов для гостей.
Все строилось под рост Медведева.
«Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии: «Ну кто в таком умывальнике умываться будет? Ну какие 650 см? Ну 800 то же должно быть!» – рассказал расследователям один из бывших строителей.
Местные жители рассказали, что Медведев приезжает на дачу два-три раза в год. В это время усиливается охрана, а от селян даже требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы те "не бродили и не гадили".
Как сообщал УНИАН, в России сразу три губернатора подали в отставку после того, как президент страны Владимир Путин заявил о передаче регионам полномочий по борьбе с коронавирусом.