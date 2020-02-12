В России силовики отгуляли повышение под крики: "Жизнь ворам!" (видео)

Один из присутствовавших на мероприятии попытался оправдаться, что эти выкрики были шуткой.

Следственный комитет начал проверку из-за видео, на котором высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов отмечают повышение коллеги под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам».

Читайте такжеРоссийский чиновник после оглашения приговора застрелился прямо в зале судаКак пишет Meduza, видеозапись была сделана в одном из тюменских ресторанов. Там присутствовали, в частности, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД области, его заместитель и другие высокопоставленные сотрудники – они собрались, чтобы отметить получение звания майора следователем Рафиком Аглиулиным.

Отмечается, что видео снимал также присутствовавший на мероприятии ранее неоднократно судимый гражданин – он и кричал «Жизнь ворам» и «АУЕ».

Позже один из участников мероприятия попытался оправдаться, что эти выкрики были шуткой: «Силовики гуляли, все же люди, вы же сами понимаете».

«Новый день» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что после резонанса в СМИ Аглиулина уволили.

Ранее УНИАН сообщал, как на военной базе РФ в Сирии уволили подводника, который пьяным обматерил портрет Путина.