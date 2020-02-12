Обматерил портрет Путина: на военной базе РФ в Сирии уволили подводника

Сам офицер признал вину и раскаялся.

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука досрочно уволили за «совершение грубого дисциплинарного проступка» – пьянство на российской базе в сирийском порту Тартус.

Читайте такжеВ РФ активисты пытались бороться с "Большим Братом", но потерпели фиаско (фото, видео)Об этом пишет Коммерсантъ.

Лавренчук служил в должности командира боевой части радиотехнической службы подлодки. Согласно материалам разбирательства военной комендатуры, в ночь на 30 июня 2019 офицер употреблял алкоголь вместе с другими военными. Затем он, будучи пьяным, «исполнял обязанности военной службы», а при задержании вел себя агрессивно.

Отмечается, что в военной комендатуре Лавренчук «высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина нецензурную брань». Сам офицер признал вину и раскаялся, но в конце июня был наказан предупреждением, а уже в августе его досрочно уволили.

Лавренчук попытался оспорить свое увольнение в судах, но его иску отказали, сославшись на устав внутренней службы вооруженных сил России.

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