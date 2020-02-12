Совбез Чечни возглавил 23-летний племянник Кадырова

Местные власти эту информацию называют "предварительной".

Совет безопасности Чечни возглавил 23-летний племянник главы республики Рамзана Кадырова - Хамзат.

Как сообщает "Настоящее время", об этом написал префект Шалинского района, двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов в своем Instagram. Однако, после того, как об этом написали местные СМИ, он удалил этот пост.

В пресс-службе главы и правительства Чечни опровергать сообщение о назначении не стали, однако воздержались от ее подтверждения, сославшись на то, что "это только предварительная информация".

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До назначения с июня 2018 года племянник Кадырова возглавлял администрацию одного из районов.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что не считает журналистов людьми и назвал их "шайтанами".