Кадыров назвал журналистов "шайтанами": я не считаю их людьми

Глава Чечни обвинил либеральные СМИ и правозащитников в распространении сплетен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал тех, кто пишет «сплетни» о республике, в том числе либеральные СМИ и правозащитников, «шайтанами».

Читайте такжеИмени отца Кадырова: в Чечне потратят миллионы рублей на 20 медалей и орденовОб этом он заявил на заседании коллегии местного МВД, его речь показал телеканал ЧГТРК «Грозный».

«Пригласили человека, беседуешь с ним два часа, оказывается, его задержали. Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, не приходит в себя, несколько дней там находился, приехал потом домой, но до этого все пишут, мол, похитили, убили, верните, где вы и что вы. Лучше бы присматривали за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах», – заявил он.

Как отметила ведущая телеканала в подводке к словам Кадырова, «особенно стараются» правозащитники и либеральные СМИ. Они «по указке своих хозяев строчат проплаченные статьи против Чеченской республики», говорится в сюжете. Сам Кадыров призвал не обращать на это внимание и не комментировать такие материалы: «Я их не считаю людьми. Я их считаю шайтанами – без чести, без религии, без морали».

Ранее УНИАН писал, как в Чечне задержали 25 человек за коллаж на Кадырова.