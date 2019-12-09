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В России подросток с ДЦП неделю умирал возле тела матери

15:40, 09 декабря 2019
Русский міръ
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Обстоятельства трагедии выясняют следователи / daily-motor.ru

Как передают РИА-новости, сын-инвалид, который не мог говорить, в течение недели пытался шумом привлечь внимание соседей, однако никто не отреагировал. Ребенок, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру. Поскольку помещение находилось на первом этаже, никто этого не заметил, так как вода стекала в подвал.

Читайте такжеТри дня умирала в одиночестве: в РФ сына не пустили в реанимацию к 92-летней матери-ветерануРебенок скончался в ледяной луже на полу. По предварительной информации, он умер от переохлаждения.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Ранее УНИАН сообщал, как россиянин забил насмерть свою подругу ради самоутверждения перед друзьями.

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Теги: #инвалиды#Россия