Россиянин забил насмерть свою подругу ради самоутверждения перед друзьями

Женщина регулярно подвергалась физическому насилию со стороны сожителя, а друзья считали это нормой в отношениях пары.

В российском городе Калуга 41-летний местный житель ради самоутверждения забил до смерти свою девушку, когда они выпивали в гостях у друзей.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Калужской области.

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Отмечается, что инцидент произошел в декабре. Женщина регулярно подвергалась физическому насилию со стороны сожителя, а друзья не обратили внимания на побои, поскольку считали их нормой в отношениях пары.

Через несколько дней женщина скончалась. Как установила экспертиза, причиной смерти стали "систематические удары по жизненно важным органам головы и туловища".

Мужчина попытался скрыться, но его задержали.

На допросе задержанный заявил, что бил девушку "для самоутверждения перед общими знакомыми" и "на почве ревности и под воздействием алкоголя".

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Кроме того, нападавшего также обвинили в краже 4 тысяч рублей с банковской карты, которую обронил прохожий. На эти деньги мужчина с приятелем несколько дней покупали алкоголь и продукты. Против мужчины также возбуждено дело о мошенничестве с использованием банковских карт.

Как сообщал УНИАН, в Краснодарском крае Российской Федерации задержали мужчину, который убил жену с тещей и напал с ножом на двухлетнюю дочь.