В Омске воспитательница заставила детей доставать игрушки из унитаза

В то время как остальные воспитанники обедали, двое мальчиков доставали голыми руками игрушки из унитаза.

В одном из детских садов Омска воспитательница во время обеда заставила детей голыми руками доставать из унитаза игрушки.

Об этом рассказал отец одного из воспитанников Никита Мисюров на своей странице в Facebook, передает издание «Новый Омск».

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По словам местного жителя, доставать и мыть игрушки педагог заставила его пятилетнего сына с другом, в то время как остальные воспитанники обедали. Таким образом она пыталась наказать детей, бросивших игрушки в унитаз. По словам Мисюрова, женщина не в первый раз применяет к детям подобные методы воспитания.

«У воспитательницы дочка, но пацанам она… запрещает носиться перед физкультурой, сидеть смирно, катать машинки с горки на площадке — отбирает, орет постоянно и на родителей в том числе», - написал он.

По информации издания NGS55.ru, в местном департаменте образования провели проверку и пришли к выводу, что такой инцидент действительно произошел в детсаде.

«Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения», - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, в России заведующая детсада поставила воспитанника на колени и заставила целовать землю.