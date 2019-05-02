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"Целуй, тварь": в России заведующая детсада заставила мальчика целовать землю (видео)

00:49, 02 мая 2019
Русский міръ
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Заведующая толкнула ребенка на землю со словами "Целуй, тварь!" / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так она наказала 5-летнего мальчика на глазах у других детей за то, что он якобы сказал, что ненавидит русскую землю и русских.

Заведующая толкнула ребенка на землю со словами "Целуй, тварь!".

«На колени! На колени, подонок! И землю целовать! Целуй землю! Целуй землю, тварь! Ты русский, ты вырос на русской земле. Где ваша нравственность, если вам ребенок говорит о том, что ненавидит русских и Россию», - слышен голос «воспитательницы» на видео.

Кстати, эта «воспитательница» входит в рейтинг лучших педагогов Краснодарского края. Инцидент сняла на мобильный телефон и выложила в сеть женщина, чей ребенок раньше ходил в этот детсад.

Как сообщал УНИАН, полиция города Вышгород открыла уголовное производство по факту избиения ребенка воспитателем частного детского сада.

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Теги: #Россия#детсад