Фонтанирующую скважину пытаются остановить уже не первый раз - предыдущие попытки были безуспешными.

В Вологодской области мэр Белозерского района Евгений Шашкин попросил священника помолиться перед началом работ по закрытию скважины, которая фонтанирует уже почти четыре месяца и затапливает город.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на "Вологду Регион".

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Настоятель Успенского храма Александр Стулов согласился и провел на месте аварии молебен "на начало благого дела в усмирении подземных вод".

После этого 31 октября скважину должны затампонировать с помощью специальной смеси. Предыдущие попытки остановить бурный фонтан были безуспешными.

Он уже начал затягивать под землю расположенный рядом дом. Скважина выбрасывает более 400 кубов воды в час. Из-за затопления у многих погиб урожай, пострадали дома и хозяйственные постройки. В связи с этим в Белозерске введен режим чрезвычайной ситуации.

В июле хозяйка дома, рядом с которым впоследствии начала бить скважина, решила провести себе водопровод. Нанятая женщиной бригада бурильщиков в процессе работ наткнулась на подземное озеро. Рабочие не смогли заткнуть фонтан и поехали. Другая бригада из Вологды с задачей тоже не справилась.

Как сообщал УНИАН, на территории центрального офиса Службы внешней разведки России в бассейне утонул 8-летний ребенок.