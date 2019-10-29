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Засосало в трубу: в штаб-квартире разведки России погиб 8-летний мальчик

11:55, 29 октября 2019
Русский міръ
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Из-за протоколов безопасности на территорию долгое время не пропускали скорую помощь / www.tulapressa.ru

Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

Читайте такжеВрачебная ошибка: россиянка осталась без репродуктивного органа по вине медиковОтмечается, что после профилактики сотрудники забыли закрыть сливное отверстие системы очистки бассейна решеткой. В результате скатившийся по горке в воду ребенок под водой был подхвачен течением и его засосало в трубу.

Рядом не оказалось спасателей или дежурных, на помощь мальчику бросились находившиеся поблизости мужчины, но долго не могли его вытащить, а систему очистки некому было отключить.

Отмечается, что дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, но из-за протоколов безопасности на территорию долгое время не пропускали скорую помощь. Мальчик погиб.

Как ранее сообщал УНИАН, в России 7-летний мальчик погиб во время игры в прятки.

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Теги: #Россия#несчастный случай