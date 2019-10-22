"Дом-2" для монашек: в РФ запустят православное реалити-шоу

Съемки пройдут в монастыре Ниловой Пустыни. Несмотря на статус мужского монастыря, заявки принимаются и от женщин.

В монастыре Ниловой Пустыни, находящемся на острове озера Селигер, снимут первое российское православное реалити-шоу.

О подробностях проекта рассказал генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников.

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Реалити будет носить название «Остров». В нем примут участие не более 10 человек, которых сейчас подыскивает телеканал. Несмотря на статус мужского монастыря, заявки принимаются и от женщин. Съемки запланированы на ноябрь.

«Мы хотим дать возможность людям оказаться в монастыре на месяц и пожить в дыхании этой монастырской жизни. Конечно, там будут послушания. Их очень много», - рассказал руководитель «Спаса».

Корчевников пояснил, что участники будут убирать храм, заготавливать консервы, работать в пекарне и аптеке, на виноградниках и ферме, делать свечи, читать псалтырь. Послушники «Острова» также будут вести ежедневные беседы с наместником обители, священниками и «знаменитыми гостями».

«Мы хотим вернуть слову "реалити" какой-то смысл, который потерялся за последние годы. Многое ассоциируется с этим словом на телевидении, но только не смысл, а я уверен, что проект вернет многим людям смысл жизни», - заключил Корчевников.

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