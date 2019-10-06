В России захотели учить детей церковнославянскому языку вместо английского

Бросить изучать английский язык предложили в РПЦ.

В Российской Федерации предложили обучать детей церковнославянскому языку вместо английского.

Такую идею выдвинул глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, передает "Интерфакс".

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Он возмутился, что некоторые родители, у которых "ребенок не успел родиться - уже английскому учат". По мнению священника, "надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому, это ведь тоже очень важно".

Смирнов также высказался против перевода богослужений на русский язык. По мнению представителя РПЦ, основа русского языка - церковнославянский язык, и "там надо изучить два десятка слов".

Кроме того, по словам священника, современный русский язык уже нельзя назвать настоящим, потому что "там половина англицизмов". К примеру, добавил он, вместо коробки для еды в самолете говорят "фудбокс". "Все получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу?", - пожаловался протоиерей.

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