Лучше идите в храм: в России церковь раскритиковала мужчин, которые любят футбол

В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни является просмотр футбольных матчей.

Поводом для обращения к футбольной тематике стал звонок зрительницы в эфир телеканала "Союз" во время телепрограммы "Беседы с батюшкой", пишет 24 канал.

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Женщина рассказала, что ее муж после многих лет пьянства решил покончить с собой.

"Вся жизнь – "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что – жизнь, что ли? Ну ты по улицам ходишь – храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжку, ну почитай! Нельзя же только "Зенит", "Спартак", – возмутился священник РПЦ.