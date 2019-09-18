В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

При этом российский поп рассказал о цене на проституток в Москве.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов эмоционально высказался по поводу суррогатного материнства.

Об этом пишет российский Интерфакс.

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Священник, в частности, назвал такое материнство «худшим из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на время – ну, 100 долларов (в Москве), а тут на девять месяцев, еще и сумма гораздо больше».

«Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать не торгует своим телом?», – спросил поп.

Кроме того, он также не соглашается с практикой крещения «суррогатных» детей. Но в случае дискуссий духовенство, утверждает он, такое крещение поддержит.

Ранее российский священник Дионисий Васецкий посоветовал прихожанке "остудить свой пук*н" в комментариях в соцсети.