Дилдо или смерть: на видео попало курьезное ограбление российского секс-шопа
В российском Ставрополе двое мужчин ограбили секс-шоп, прихватив с собой 32 фаллоимитатора.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Грабители зашли в местный магазин для взрослых AnonimShop и начали угрожать продавцу оружием. Тот вытащил из кассы все деньги, но эта сумма, по всей видимости, не удовлетворила мужчин. Поэтому они в спешке прихватили с собой 32 фаллоимитатора на 30 тысяч рублей.
По словам сотрудника секс-шопа, он успел вызвать полицейских, но любители игрушек для взрослых сбежали.
Обращаться в правоохранительные органы хозяева магазина больше не стали.
Как сообщал УНИАН, в российском Барнауле покупатель секс-шопа отбивался от грабителя тем, что попалось ему под руку. Это оказался огромный фаллоимитатор.