В России посетитель секс-шопа прогнал грабителя, избив его огромным фаллоимитатором (видео)

В российском Барнауле покупатель секс-шопа отбивался от грабителя тем, что попалось ему под руку. Это оказался огромный фаллоимитатор. Видео неудавшегося ограбления опубликовал телеканал РенТВ.

Читайте такжеПокрасившие снег белой краской российские коммунальщики попали на видео

На кадрах видно, как в магазин сначала заходит мужчина и осматривает витрины. Сразу за ним в салон входит грабитель и нападает на продавца.

Находчивый посетитель, не растерявшись, схватил с прилавка огромный розовый фаллоимитатор и начал избивать его.

Удалось ли поймать грабителя, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в России журналисты подрались за удобное место для съемки.