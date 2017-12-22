В России посетитель секс-шопа прогнал грабителя, избив его огромным фаллоимитатором (видео)
13:59, 22 декабря 2017Русский міръ
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Грабитель ворвался в магазин и напал на продавца, однако не растерявшийся покупатель избил его тем, что попалось под руку.
Удалось ли поймать грабителя, не сообщается / скриншот
В российском Барнауле покупатель секс-шопа отбивался от грабителя тем, что попалось ему под руку. Это оказался огромный фаллоимитатор. Видео неудавшегося ограбления опубликовал телеканал РенТВ.
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На кадрах видно, как в магазин сначала заходит мужчина и осматривает витрины. Сразу за ним в салон входит грабитель и нападает на продавца.
Находчивый посетитель, не растерявшись, схватил с прилавка огромный розовый фаллоимитатор и начал избивать его.
Удалось ли поймать грабителя, не сообщается.
Как сообщал УНИАН, в России журналисты подрались за удобное место для съемки.
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