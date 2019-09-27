В Омске осудили насильника, который использовал выброшенный пакет вместо презерватива

До этого осужденный уже несколько раз был судим за различные преступления.

В Омске прошел суд по делу об изнасиловании пятилетней давности.

Как передает издание СуперОмск, на суде стало известно, что в 2014 году 26-летний парень у одного из магазинов выпивал с друзьями, среди которых была девушка. Молодой человек с ней флиртовал, но в какой-то момент девушка разозлила его, и он ушел.

Читайте такжеВ России медсестра забыла салфетки в теле новорожденной девочкиВыместить злость он решил на незнакомке, которая шла навстречу. Он схватил прохожую за плечо в надежде, что ее зовут так же, как его обидчицу. Когда она ответила, что ее имя звучит иначе, мужчина решил не отступаться и затащил девушку в кусты. Когда жертва попыталась позвонить и стала кричать – пригрозил ей ножом.

«Оттащил ее подальше в кусты, лег и спросил, есть ли у нее презервативы. Ни у нее, ни у меня их не оказалось», – сообщил на суде омич.

Он огляделся и увидел валявшийся на земле полиэтиленовый пакет. Тогда насильник решил использовать его в качестве средства контрацепции. В итоге добиться собственного удовлетворения ему не удалось.

Дело расследовали долго, но раскрыли благодаря экспертизе ДНК: парень уже несколько раз был судим за различные преступления и у него взяли образец.

Три года назад его посадили за покушение на убийство. Теперь его признали виновным в изнасиловании и дополнительно назначили наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, священника из РФ подозревают в изнасиловании семи усыновленных детей.