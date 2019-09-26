Священника из РФ подозревают в изнасиловании семи усыновленных детей

Всего под опекой священника находилось 70 детей.

Священника Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, которые были под его опекой.

Об этом сообщает ТАСС.

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Священнослужителя подозревают в изнасиловании, развратных действиях и невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По информации местных СМИ, речь идет о семерых пострадавших детей. Сам Стремский вину не признает и заявляет, что дети придумали свои показания.

Ленинский районный суд 25 сентября постановил поместить священника, его дочь и ее мужа в СИЗО. Последних обвиняют в незаконном лишении свободы. В самой церкви Стремскому запретили участвовать в священнослужении.

К слову, Николай Стремский воспитывает 70 детей, часть из них приемные и усыновленные. С 1990 года он возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия - крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. В сентябре 2015 года Николая Стремского отстранили от должности за вождение в пьяном виде. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским. Через несколько месяцев после инцидента Стремский вернулся к работе настоятеля.

Как сообщал УНИАН, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как быстро и надолго отучить человека от привычки материться. В эфире одного из телеканалов священник, в частности, рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды матерился: «Я ему дал по морде, и он уже 5 лет не матерится».