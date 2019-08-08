Россиянка с острой болью хотела попасть к врачу, но ее отправили за талоном

Пациентка написала жалобу в городское управление здравоохранения.

Жительница российского Екатеринбурга обратилась в городскую больницу № 2 с острой болью. Но получить помощь ей удалось не сразу, так как ее отправили за талоном на дополнительный прием.

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Уточняется, что женщина пришла на прием экстренно, пропустив повторную запись у акушера-гинеколога. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Свердловского областного суда.

"Она обратилась уже с жалобами на острую боль, однако помощи не получила. Ей было предложено вновь вернуться в поликлинику на ул. Рябинина для получения дополнительного талона на прием. Пройдя все круги бесплатной медицины, женщина пошла на платный прием. Только там она смогла получить неотложную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

После этого случая пациентка написала жалобу в городское управление здравоохранения. Установлено, что сотрудники больницы допустили грубое нарушение требований лицензии. Медучреждению назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.

Ранее жительница российского Ростова-на-Дону закатила скандал в больнице из-за намерения врача госпитализировать ее младшего сына с подозрением на острый аппендицит.