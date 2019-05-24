Берите дальше: в РФ решили не штрафовать скандальное кафе за призыв "брать в рот за копейки"

На постерах с призывами "брать в рот за копейки" была изображена девушка, кусающая сэндвич. Также кафе призывало "сосать, сколько хочешь", якобы мотивируя клиентов бесплатно доливать напитки.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области отказалось возбуждать дело в отношении скандального кафе Street Food из-за рекламы, которая призывала: «соси, сколько хочешь» и «бери в рот за копейки».

Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На постерах с призывами изображена девушка, пьющая через соломинку и кусающая сэндвич. Таким образом заведение мотивирует клиентов бесплатно доливать напитки и покупать сэндвичи и бургеры по доступной цене.

В УФАС отметили, что в торговом центре «Родник», где расположено заведение, реклама с такими слоганами отсутствует и никогда не размещалась

Сотрудники антимонопольного ведомства увидели в ТЦ более сдержанные в формулировках призывы: «пей, сколько хочешь» и «бери за копейки».

«Таким образом, факт размещения в ТРК "Родник" рекламы кафе Street Food, содержащей непристойное выражение, не подтвержден», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что изображения с двусмысленными слоганами на странице заведения в Instagram не являются рекламой.

Как сообщал УНИАН, на экранах в подъезде жилого дома в районе Марьино в Москве вместо рекламы транслировались порнографические ролики.