В подъезде жилого дома в Москве на экране вместо рекламы включили порно (видео)
14:12, 11 декабря 2018Русский міръ
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По сообщениям местных жителей, трансляция продолжалась несколько часов. Кто ее запустил — пока неясно.
Некоторые из жильцов предполагают, что видео на экранах около лифта – проделка подростков / фото Playbuzz
На экранах в подъезде жилого дома в районе Марьино в Москве вместо рекламы транслировались порнографические ролики.
Об этом сообщает «Москва 24».
По сообщениям местных жителей, трансляция продолжалась несколько часов. Кто ее запустил — пока неясно.
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"Это сегодня у нас транслируют! А до этого была, как обычно, реклама. В течении уже 6 часов получается. А я вам послала еще вечером. И до сих пор это дело транслируется! Мне даже нечего сказать!" – возмущается жительница дома.
Некоторые из жильцов предполагают, что видео на экранах около лифта – проделка подростков.
Порнофильмы показывают в подъезде жилого дома в Москве
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