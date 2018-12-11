В подъезде жилого дома в Москве на экране вместо рекламы включили порно (видео)

По сообщениям местных жителей, трансляция продолжалась несколько часов. Кто ее запустил — пока неясно.

На экранах в подъезде жилого дома в районе Марьино в Москве вместо рекламы транслировались порнографические ролики.

Об этом сообщает «Москва 24».

По сообщениям местных жителей, трансляция продолжалась несколько часов. Кто ее запустил — пока неясно.

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"Это сегодня у нас транслируют! А до этого была, как обычно, реклама. В течении уже 6 часов получается. А я вам послала еще вечером. И до сих пор это дело транслируется! Мне даже нечего сказать!" – возмущается жительница дома.

Некоторые из жильцов предполагают, что видео на экранах около лифта – проделка подростков.

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