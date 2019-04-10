Уничтожение квартиры в Екатеринбурге объяснили взрывом самогонного аппарата (видео)

В результате взрыва тяжело пострадали хозяева квартиры, а также погиб кот.

В российском Екатеринбурге прогремел взрыв в квартире жилой многоэтажки, пострадали два человека – хозяева квартиры. Основная версия взрыва на данный момент – взрыв установленного в квартире самогонного аппарата.

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Как сообщает E1.RU, взрыв произошел на 15 этаже. В инциденте пострадали мужчина и женщина, у них ожоги 50% тела.

Изначально спасатели рассматривали также версию взрыва газовых баллонов при проведении ремонтных работ, но эта версия не подтвердилась.

Отмечается, что в результате взрыва из окна квартиры вылетел кот, он погиб. После взрыва и пожара оказались затоплены соседи снизу.

Позже стало известно, что в квартире жил высокопоставленный российский силовик. Источники сообщили журналистам, что речь идет о подполковнике юстиции, главе следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга.

Напомним, вечером 2 апреля в военной академии в России прогремел взрыв. Очевидцу удалось снять на видео сам момент взрыва в учебном заведение.