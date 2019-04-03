В сети показали кадры взрыва в военной академии Санкт-Петербурга (видео)

Вечером 2 апреля в военное академии в России прогремел взрыв. Очевидцу удалось снять на видео сам момент взрыва в учебном заведение.

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Кадры опубликовало петербургское издание «Фонтанка». На видео запечатлен момент, как на втором этаже здания в результате взрыва вылетают стекла. Осколки стекла засыпали проезжую часть под учебным заведением, а с оконного проема валят клубы дыма.

Взрыв в академии Можайского произошел 2 апреля. В результате пострадали четыре человека. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

По версии СК и Минобороны, в академии взорвался«неустановленный безоболочный предмет». Телеграм-канал Baza сообщил, что речь идет о противотанковой мине. «Фонтанка» писала, что сдетонировало самодельное взрывное устройство.