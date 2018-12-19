В России усиливается ностальгия по СССР из-за потери "чувства принадлежности к великой державе" – опрос

На вопрос, сожалеете ли о распаде СССР, 66% респондентов ответили утвердительно, 25% - отрицательно, 9% - затруднились с ответом. Это самый высокий показатель за последние 15 лет.

В России усиливается ностальгия по СССР, поскольку россияне перестали чувствовать принадлежность к «великой державе».

Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра, результатами которого располагает УНИАН.

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«Тренд на усиление ностальгии по Советскому Союзу становится все заметнее – в 2018-м году доля «сожалеющих» в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам. Стоит подчеркнуть, что это наиболее значительная поляризация мнений за последние десять лет замеров общественного мнения», - отмечают социологи.

В частности, на вопрос, сожалеете ли о распаде СССР, 66% респондентов ответили утвердительно, 25% - отрицательно, 9% - затруднились с ответом. Это самый высокий показатель за последние 15 лет.

Иерархия причин, которыми респонденты характеризуют свои сожаления о распаде, в целом осталась без изменений. Каждый второй (52%) поддержал мнение, что была «разрушена единая экономическая система» (отчасти, эти настроения спровоцированы высокой обеспокоенностью проблемами экономического благосостояния и потребления в настоящем). Каждый третий (36%) объясняет ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе», еще 31% – возросшим недоверием и ожесточенностью в обществе (доля жителей России, не доверяющих окружающих их людям, всегда превышает долю опрошенных с высоким уровнем межличностного доверия).

При этом исследование показывает, что за прошедший год представление о том, что Советский Союз «можно было сохранить», стало разделять большее число опрошенных: 60% считают, что СССР можно было сохранить, 27% - что распад был неизбежен, 12% - затруднились с ответом.

Отмечается, что сожаление о распаде, преимущественно характерно для респондентов старшего возраста, в то время как молодые опрошенные во многом дистанцированы от проявления подобных чувств.

Справка. Опрос проведен 22 – 28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.