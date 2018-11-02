Wall Street Journal: СССР виноват в организации голода, о котором до сих пор не говорят

В то время как украинцы активно напоминают о трагедии своего народа, казахи вынуждены молчать, чтобы не обидеть Москву.

В октябре сенат США принял резолюцию о чествовании 85-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

В этом году столько же исполнилось и голоду в Казахстане, который стал малоизвестным, но масштабным преступлением Иосифа Сталина, незамеченным мировым сообществом.

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет историк Университета Мэриленд Колледж Парк Сара Кэмерон. Она замечает, что по некоторым оценкам, голод в Казахстане был «даже более масштабным зверством, чем в Украине». Жителей центральноазиатской страны тоже силой заставляли выполнять планы коллективизации, репрессировали и закрывали границы для тех, кто пытался убежать от голода. Жертвами стали 1,5 миллиона человек. Треть населения Казахстана умерла. Поэтому в процентном соотношении уровень смертности от советской политики в стране был самым высоким в СССР.

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В результате казахи стали этническим меньшинством в собственной республике. А умерших заменили российские переселенцы. На них приходилось менее половины населения Казахстана вплоть до падения коммунистической империи в 1991 году. После голода Москва превратила страну в средство для преследования своих граждан. На прежде широких казахских пастбищах появились трудовые лагеря. Кроме того, Казахстан часто становился направлением для выселения различных нежелательных национальных групп. В 1980-х годах Голодомор в Украине стал предметом расследования Конгресса. В 2015-м в Вашингтоне появился мемориал жертвам этой катастрофы. Но казахская трагедия до сих пор почти не привлекает внимание Запада. Почему?

Во-первых, казахская диаспора в США слишком мала. В отличие от украинцев, казахи не включили голод в ядро своей национальной памяти. Это произошло частично из-за близких отношений нынешнего правительства Казахстана с Россией. Во-вторых, если украинцы в те времена были в основном крестьянами, то большинство казахов были кочевниками.

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История часто вычеркивает из памяти насилие, совершаемое против мобильных народов, рассматривая его как часть «цивилизационной» основы таких групп. Казахов, которые пережили голод, заставили осесть и пройти через процесс болезненной переориентации своей культуры и идентичности. В США российская и советская история традиционно рассматривается как часть европейской. Но при этом нивелируется большая азиатская часть СССР.