"Неудачный художественный прием": на росТВ объяснили фейк про "робота" Бориса (видео)

На росТВ обвинили СМИ, в том числе и украинские, в том, что они поглумились над неудачной формулировкой журналиста.

После скандального сюжета про "самого современного робота" Бориса на технофоруме в Ярославле, который оказался аниматором в костюме, на федеральном российском канале "Россия" выпустили новый сюжет с названием "Шум из ничего: кто ополчился на робота Бориса".

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В нем ведущий обвинил СМИ, в том числе и украинские, в том, что они поглумились над неудачной формулировкой журналиста, который вел репортаж.

"Естественно, тему быстро подхватила украинская пресса и тон этих публикаций уже издевательский", - почеркивает ведущий.

В сюжете заявляют, что аниматор в костюме робота проводил на форуме флешмоб для школьников и никто якобы не пытался выдать его за настоящего робота, а СМИ "просто не поняли задумку" из-за "несовсем удачного художественного приема, который использовал корреспондент".

"Я был абсолютно уверен, что, по аналогии с Дедом Морозом, совершенно точно узнают аниматора в костюме", - заявил журналист, подготовивший репортаж с форума.

Отметим, что в комментариях под видео, пользователи пишут, что в такие оправдания не верят.

"Как обьяснить необяснимое. Вранье очередное", "Как убого соскакиваете", "В очередной раз сели в лужу и пытаются оправдаться", - пишут в комментариях.

Напомним, в репортаже журналист рассказывает, что на форуме у школьников "есть возможность посмотреть на самых современных роботов", а затем показывает "робота" Бориса, который знает математику, говорит и даже умеет танцевать.