В России на "форуме Путина" аниматора в костюме выдали за "самого современного робота" (фото, видео)

После разоблачения фейка видео пропало с официальных каналов.

В российском городе Ярославле открылся форум «ПроеКТОриЯ», который ежегодно проводится по распоряжению Владимира Путина. Раньше мероприятие называлось «Будущие интеллектуальные лидеры России».

Читайте такжеВ России девушка в светящемся нижнем белье станцевала на шесте на детском конкурсе (видео)

В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под «Skibidi». Борису посвятили часть сюжета в новостях на канале «Россия 24», назвав его «самым современным роботом». Показанный на сцене «ПроеКТОрии» робот вызвал множество вопросов, сообщает TJournal.

Пользователей смутило отсутствие датчиков, странные движения робота и то, что о разработке этого «чуда техники» ранее ничего не было известно, хотя обычно подобные проекты освещаются в СМИ.

Ответ был найден после непродолжительного поиска по запросу «костюм робота». Оказалась что на технофоруме показали не робота, а костюм робота «Алеша». На одном из кадров даже видна шея аниматора.

Продавцы «Алёши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно».

Сегодня утром «Россия 24» удалила со своего YouTube-канала сюжет программы «Вести Ярославль» с роботом Борисом.

Как сообщал УНИАН, в годовщину Евромайдана на росТВ показали сюжет о "нищем украинце", он оказался беларусом.