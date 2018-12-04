цей матеріал доступний українською

Во Владивостоке директор школы предложила родителям самим вести уроки русского языка

12:23, 04 декабря 2018
Русский міръ
248 0
В РФ из-за низких зарплат в школах не хватает учителей русского языка / фото forumdaily.com

Директор одной из школ российского Владивостока предложила родителям самим по очереди вести уроки русского языка, так как школа не может найти учителя.

Читайте такжеВ российской Махачкале сорвали аниме-фестиваль

Как сообщают «РИА Новости», об этом мать одного из учеников рассказала на встрече с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко. По ее словам, учителя русского языка и литературы для пятых-шестых классов школа не может найти уже на протяжении полугода. 

В управлении образования города журналистам рассказали, что из-за низкого уровня зарплат проблема с нехваткой кадров в школах стоит остро.

Ранее сообщалось, что в России пишущую с ошибками чиновницу Гульназ Шафикову  решили назначить ректором Института развития образования Башкирии. Шафикова получила известность после того, как 23 сентября опубликовала в соцсетях пост с двумя орфографическими ошибками в трех предложениях. На следующий день чиновница исправила ошибки, а потом удалила запись и пояснила, что это был «эксперимент».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #школа#Россия