В России пишущую с ошибками чиновницу решили назначить ректором института – росСМИ

Сотрудники учреждения уже выступили против ее назначения.

Сотрудники Института развития образования (ИРО) российской Башкирии выступили против возможного назначения на должность ректора Гульназ Шафиковой — бывшего министра образования Башкирии, которая ушла в отставку на прошлой неделе. Шафикова ранее «прославилась» опубликовав в соцсетях пост с несколькими орфографическими ошибками.

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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Института. Отмечается, что 30 ноября агентство «Башинформ» сообщило, что Шафикова покинула пост министра образования.

Сотрудники Института рассказали журналистам, что бывшую чиновницу хотят назначить проректором по общим вопросам и временно исполняющим обязанности ректора института. По их словам, 3 декабря они направили главе Башкирии открытое письмо, в котором выступили против этой идеи.

Свой протест сотрудники учреждения объяснили тем, что «госпожа Шафикова некомпетентна в вопросах администрирования, у нее нет коммуникативной культуры, так как выстраивала отношения с сотрудниками учреждения в командном и деспотичном тоне».

Отмечается, что Гульназ Шафикова получила известность после того, как 23 сентября опубликовала в соцсетях пост с двумя орфографическими ошибками в трех предложениях. На следующий день чиновница исправила ошибки, а потом удалила запись и пояснила, что это был «эксперимент».