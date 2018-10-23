Российские полярники устроили поножовщину на антарктической научной станции

Нападавшего задержали и отправили в Россию, его путь на родину длился 11 дней.

Инженер российской антарктической научной станции «Беллинсгаузен» ударил ножом в грудь своего коллегу – 52-летнего сварщика.

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Как сообщает 47news, конфликт произошел в столовой станции 9 октября, его причиной стали неприязненные отношения между мужчинами.

Пострадавшего доставили в больницу в ближайшей стране – Чили. Нападавшего задержали и отправили в Россию, где его прямо в аэропорту Пулково ожидали полицейские. Мужчина добирался из Антарктиды 11 дней.

22 октября суд избрал 54-летнему нападавшему меру пресечения в виде домашнего ареста, его подозревают в покушении на убийство.

Начальник Российской антарктической экспедиции, заместитель директора Арктического и Антарктического НИИ Александр Клепиков подтвердил инцидент и сообщил, что состояние пострадавшего стабильное. По его словам, подобного на его памяти не случалось. Сейчас на станции остаются 12 человек.

Ранее двое футболистов сборной России за замечание избили чиновника российского правительства.