Двое футболистов сборной России за замечание избили чиновника российского правительства (видео)

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вляпались в громкий скандал.

В сети появилось видео, как футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, инцидент произошел в кафе на северо-западе Москвы, куда нападающий "Зенита" и полузащитник Краснодара соответственно пришли позавтракать. Игроки заказали себе только кофе, но вся их компания вызывала шумиху, за что получала замечания. После неудачной попытки персонала успокоить Кокорина и Мамаева, это сделал Пак.

Читайте такжеВыпил стакан пива: футболист оригинально отпраздновал забитый гол (видео)

На видео видно, как Александр Кокорин, агрессивно отреагировал на замечание чиновника, подошел к нему и ударил его стулом. После этого к Паку подбежала компания и чиновник получил удар в лицо. Позже в конфликт вмешался Мамаев, который нанес удар кому-то из людей Пака.

По информации канала, чиновник возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Летом 2016 Кокорин и Мамаев заказали около 500 бутылок шампанского Арман де Бриньяк стоимостью около 500 евро за бутылку и угощали других посетителей заведения в Монте-Карло.